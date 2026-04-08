nasa gli scatti delle missione artemis ii che incantano

Nelle ultime ore, la NASA ha condiviso le prime immagini scattate dall’equipaggio di Artemis II durante il passaggio vicino alla Luna. Le fotografie mostrano dettagli della superficie lunare e il veicolo spaziale in volo. Le immagini sono state catturate durante la fase di sorvolo, mentre l’equipaggio osservava il paesaggio lunare da vicino. La pubblicazione delle foto ha suscitato interesse tra appassionati e addetti ai lavori.

Gli affascinanti scatti. Ph. Credit: NASA La NASA, nelle ultime ore, ha pubblicato le prime fotografie scattate dall’equipaggio di Artemis II durante il sorvolo della Luna. Le immagini mostrano la superficie lunare in grande dettaglio e si vede pure la Terra. Durante le circa sette ore di sorvolo lunare, gli astronauti hanno osservato attentamente la superficie, concentrandosi su una trentina di obiettivi scientifici selezionati dalla NASA. La capsula Orion, su cui viaggiano, ha raggiunto i 406.771 chilometri dalla Terra, superando il precedente record della missione Apollo XIII del 1970. Dopo aver completato un giro attorno alla Luna e osservato anche la sua faccia nascosta, gli astronauti hanno iniziato il viaggio di ritorno verso la Terra, previsto nelle prime ore di sabato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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