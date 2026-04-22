Dall’antico Egitto al Devil Sunrise | 71 scatti che stupiscono il mondo

Una mostra fotografica presenta 71 immagini che spaziano dall’antico Egitto a scene moderne come il Devil Sunrise. Le foto mostrano vari soggetti, tra cui reperti storici, fenomeni naturali e innovazioni tecnologiche, attirando l’attenzione di un pubblico internazionale. La selezione mette in risalto dettagli e aspetti spesso nascosti, offrendo uno sguardo diverso su elementi che spesso passano inosservati. La collezione è disponibile online e in mostre temporanee in diverse città.

Una raccolta di 71 scatti fotografici sta catturando l’attenzione globale, offrendo prospettive visive inedite su fenomeni naturali, reperti storici e curiosità tecnologiche. Dalle rare manifestazioni atmosferiche ai dettagli microscopici della sabbia, le immagini raccolte su rinteresting mostrano realtà che sfuggono all’occhio comune. Fenomeni celesti e scoperte archeologiche tra mistero e rarità. Il cielo ha regalato un evento straordinario con il cosiddetto Devil Sunrise, un fenomeno luminoso osservato in diversi Paesi, capace di sollevare interrogativi su come le popolazioni antiche avrebbero interpretato un simile spettacolo naturale. Parallelamente, nel sito di Giza, la ricerca archeologica ha portato alla luce un abito egiziano risalente a 4500 anni fa, decorato con oltre 7000 perle.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’antico Egitto al Devil Sunrise: 71 scatti che stupiscono il mondo Notizie correlate Leggi anche: Il fascino dei faraoni torna al Castello Sforzesco: apre la galleria Antico Egitto Un Carnevale da veri esploratori dell’Antico Egitto al Museo ARCOS di BeneventoTempo di lettura: 2 minutiTra misteri millenari, divinità leggendarie e tanta fantasia, la Sezione Egizia del Museo ARCOS invita i più piccoli a...