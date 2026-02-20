Una delegazione di docenti della d' Annunzio in visita alla Addis Abeba University

Una delegazione di docenti dell’università d’Annunzio, provenienti dai dipartimenti di Psicologia e Neuroscienze, ha visitato Addis Abeba per una collaborazione internazionale. La causa principale è stata il rafforzamento dei rapporti tra le università italiane ed etiopi, con l’obiettivo di condividere metodi di ricerca e formazione. Durante la visita, i docenti hanno incontrato colleghi locali e visitato laboratori avanzati, toccando con mano le nuove tecnologie disponibili presso l’ateneo etiope. La visita si è conclusa con una discussione su future opportunità di scambio accademico.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto Pnrr Iteshs, finanziato dall'Unione Europea e finalizzato a incentivare la cooperazione accademica e la mobilità tra atenei italiani e africani L'iniziativa, coordinata dalle professoresse Maria Spinelli e Giorgia Committeri, si inserisce nel più ampio progetto Pnrr Iteshs, finanziato dall'Unione Europea e finalizzato a incentivare la cooperazione accademica e la mobilità tra università italiane e africane. Questo impegno concretizza ancora una volta l’impegno della d’Annunzio sul fronte della internazionalizzazione e verso la creazione di una rete globale di conoscenze e legami.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: "Dall’orfanotrofio ad Addis Abeba ai palchi di tutto il mondo"

Leggi anche: Il Piano Mattei al centro del vertice di Addis Abeba con Meloni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.