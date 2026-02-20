Una delegazione di docenti della d' Annunzio in visita alla Addis Abeba University

Da chietitoday.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delegazione di docenti dell’università d’Annunzio, provenienti dai dipartimenti di Psicologia e Neuroscienze, ha visitato Addis Abeba per una collaborazione internazionale. La causa principale è stata il rafforzamento dei rapporti tra le università italiane ed etiopi, con l’obiettivo di condividere metodi di ricerca e formazione. Durante la visita, i docenti hanno incontrato colleghi locali e visitato laboratori avanzati, toccando con mano le nuove tecnologie disponibili presso l’ateneo etiope. La visita si è conclusa con una discussione su future opportunità di scambio accademico.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto Pnrr Iteshs, finanziato dall'Unione Europea e finalizzato a incentivare la cooperazione accademica e la mobilità tra atenei italiani e africani L'iniziativa, coordinata dalle professoresse Maria Spinelli e Giorgia Committeri, si inserisce nel più ampio progetto Pnrr Iteshs, finanziato dall'Unione Europea e finalizzato a incentivare la cooperazione accademica e la mobilità tra università italiane e africane. Questo impegno concretizza ancora una volta l’impegno della d’Annunzio sul fronte della internazionalizzazione e verso la creazione di una rete globale di conoscenze e legami.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Dall’orfanotrofio ad Addis Abeba ai palchi di tutto il mondo"

Leggi anche: Il Piano Mattei al centro del vertice di Addis Abeba con Meloni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Riccione e Malta unite dalla scuola: docenti in città per una settimana di formazione e scambio educativo; Dagli USA a Coverciano: la visita di una delegazione paralimpica americana, accompagnata da Insuperabili e ospite della DCP; Riccione, la scuola si fa europea: delegazione di docenti maltesi in visita in Comune; Ariano, scontro sul dimensionamento scolastico. I docenti accusano il sindaco di Arroganza istituzionale.

Cesena, alla scuola Carducci una delegazione di insegnanti portoghesi e un gruppo di studentesse dal GiapponeUna settimana di scambi internazionali all’insegna di Erasmus+, della didattica CLIL e delle affascinanti tradizioni d’Oriente. La scuola primaria ... corriereromagna.it

Formazione e scambio educativo tra Riccione e Malta: docenti in città per una settimanaRiccione e Malta unite dalla scuola. Una delegazione di insegnanti provenienti da Malta è stata ricevuta, lunedì 16 febbraio, in municipio dalla ... chiamamicitta.it