Durante la puntata di Pasquetta del programma televisivo, una concorrente ha concluso la sua partecipazione con una vincita sicura, grazie a una scelta coraggiosa. La storia di questa partecipante include passaggi come il lavoro in discoteca, un sogno di diventare notaio e un amore nato tra le luci del locale. La finale ha visto così un risultato che ha lasciato soddisfatti i presenti e gli spettatori a casa.

Non solo a Pasqua, ma anche a Pasquetta, Affari Tuoi ha deciso di regalare un’altra emozione da ricordare. Dopo il trionfo della lucana Marina, che aveva scelto con coraggio di rischiare tutto, questa volta i riflettori si sono accesi su Francesca. La ragazza ha disputato una partita molto positiva, iniziata con il piede giusto e terminata con una vincita sicura. Francesca arriva dalla Toscana, da Lucca, anche se vive a Livorno. È un’aspirante notaio e, mentre affronta un praticantato non retribuito, si rimbocca le maniche con un lavoro che le permette di andare avanti. Sin dai tempi dell’università, infatti, lavora in discoteca, dove si occupa delle luci. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Pasquetta d’oro per Francesca e Davide: finale con una vincita sicura

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De Martino ruba la scena a Herbert Ballerina con la presa di Dirty Dancing insieme a Martina Miliddi. È successo ieri sera ad Affari Tuoi. facebook

Collega fatti gli affari tuoi. Io sono ordinario al SanRaffaele tu dove sei, cosa fai Tu come stai Tu come vivi Come ti trovi Chi viene a prenderti Chi ti apre lo sportello x.com