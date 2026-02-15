Chirurgia vascolare Unife prima in Italia | la scuola di specializzazione al vertice della classifica nazionale

L’Università di Ferrara si distingue in Italia per la sua scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare, che si posiziona al primo posto nella classifica nazionale. La direzione dell’istituto, guidata dal professor Paolo Zamboni, ha ottenuto il massimo punteggio nell’ultima valutazione Als2, che tiene conto di vari parametri di qualità. Quest’anno, la scuola ha registrato un incremento significativo nel numero di studenti iscritti, dimostrando il suo riconoscimento nel settore.

Il corso, in rete con il reparto ospedaliero, conquista il primo posto per qualità della formazione, ricerca e attività clinica Secondo questi dati la scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare di Uife si è posizionata al primo posto in Italia tra le scuole omologhe. Il risultato considera indicatori relativi alla qualità della didattica, alla rete formativa, all’attività scientifica, alla valutazione degli specializzandi e all’organizzazione complessiva del percorso formativo, ponendo Ferrara davanti ad atenei tradizionalmente competitivi. La valutazione positiva coincide con la conclusione del percorso quinquennale di formazione di cinque giovani medici che hanno completato con successo il loro ciclo di specializzazione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana si distingue nuovamente a livello nazionale, confermandosi leader nella chirurgia della tiroide.

L’Ulss 9 Scaligera ha deciso di ampliare la chirurgia vascolare all’ospedale di San Bonifacio.

