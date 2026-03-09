Kimi Antonelli ha iniziato la stagione di Formula 1 con un buon risultato e si è mostrato soddisfatto mentre indossava il suo orologio, segnando l'inizio di un nuovo capitolo nel suo percorso sportivo.

Per Kimi Antonelli la stagione della Formula 1 è iniziata con il piede giusto, e con il sorriso di chi sa di aver appena aperto un capitolo importante della propria carriera. A soli 19 anni, il pilota bolognese è salito sul podio del Gran Premio d'Australia, chiudendo al secondo posto alle spalle del compagno di squadra George Russell e a soli tre secondi dalla vittoria. Un risultato che racconta molto più di una semplice gara: sangue freddo, maturità e la sensazione che il talento di Kimi Antonelli stia via via crescendo e definendosi. Per lui è il secondo posto in carriera dopo quello conquistato al Gran Premio del Brasile 2025, ma è anche il primo italiano a tornare sul podio di Melbourne dai tempi di Jarno Trulli nel Gran Premio d'Australia 2009, quando correva con la Toyota.

Kimi Antonelli è partito alla grande con la stagione di F1, e al suo polso

