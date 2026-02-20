F1 Kimi Antonelli | Non è stato un test pulito per me ma mi sento pronto per la stagione

Kimi Antonelli ha interrotto il suo programma durante gli ultimi test ufficiali di F1 a Sakhir, a causa di un problema tecnico alla vettura. Nonostante le difficoltà, il pilota italiano si sente pronto per affrontare la prossima stagione. Durante la giornata, Antonelli ha accumulato dati utili, anche se non ha potuto completare tutti i suoi giri programmati. Ora si prepara a tornare in pista con maggiore fiducia e determinazione.

Kimi Antonelli ha dovuto concludere anzitempo il suo programma di lavoro nell'ultima giornata dei Test ufficiali di F1 a Sakhir in preparazione del Mondiale 2026. Un problema di affidabilità sulla Mercedes W17 lo ha costretto infatti a fermarsi perdendo quasi metà della sessione mattutina odierna, prima di cedere il posto nel pomeriggio al compagno di squadra George Russell. " Non è stato un test dei più lisci per me qui in Bahrain, ma è proprio questo lo scopo dei test. È importante affrontare questi problemi ora, così da arrivare pronti per il resto della stagione. Il team ha già individuato il guasto e trovato la soluzione, quindi speriamo di essere a posto per l'Australia ", ha detto il diciannovenne bolognese in conferenza stampa.