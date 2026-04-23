Nettuno 17 studenti premiati | la cultura sfida le catene digitali

Martedì 21 aprile, diciassette studenti dell'IC Nettuno 2 sono stati premiati come Difensori della libertà. L'evento si è svolto a Nettuno e ha riconosciuto il loro impegno in iniziative legate alla cultura e alla sfida contro le restrizioni digitali. Nessuna informazione aggiuntiva sui criteri di selezione o sui premi assegnati.

? Cosa sapere Diciassette studenti dell'IC Nettuno 2 premiati come Difensori della libertà martedì 21 aprile.. Il progetto promuove l'impegno civico contro i rischi dei social network e della tecnologia.. Diciassette studenti dell’IC Nettuno 2 sono stati ufficialmente riconosciuti come Difensori della libertà durante la cerimonia tenutasi martedì 21 aprile presso l’aula umanistica di Via Canducci, in un clima che anticipava i festeggiamenti per la Liberazione. L’evento, nato dalla volontà delle docenti Maria Pina Garzone e Marianna Bellobono, ha trasformato l’istituto in un palcoscenico di impegno civico. La Dottoressa Maria Pia Baldo, che ricopre il ruolo di referente distrettuale per l’Educazione Civica e ha ideato il progetto conferendogli il nome attuale, ha consegnato personalmente i diplomi di merito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nettuno, 17 studenti premiati: la cultura sfida le catene digitali Notizie correlate Quattro studenti delle scuole superiori premiati con le borse studio Franco Marra: i nomiPromossa dalla Fondazione Lucianum si è tenuta ieri sera l'attesa cerimonia di consegna delle borse di studio, intitolate all'indimenticato giudice... Nettuno, sfida decisiva a Ruvo: tutto o niente per la Serie C1Il Nettuno affronta oggi, martedì 14 aprile alle ore 21:00, il primo scoglio dei playoff per la promozione in Serie C1.