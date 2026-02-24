Esuberi Heineken I sindacati | vigiliamo

Heineken ha annunciato 6.000 esuberi a livello globale, una mossa che ha sollevato preoccupazioni tra i sindacati italiani. La causa principale risiede nella ristrutturazione aziendale e nella riduzione della produzione. In Italia, i rappresentanti dei lavoratori hanno già iniziato a monitorare attentamente la situazione, chiedendo chiarezza sulle eventuali ripercussioni sul territorio. La discussione prosegue senza che siano stati ancora definiti dettagli specifici.

© Ilgiorno.it - Esuberi Heineken. I sindacati: vigiliamo

In Italia, al momento, non sono previsti impatti occupazionali rispetto al piano di 6mila esuberi, annunciato a livello globale da Heineken lo scorso 11 febbraio. "Restano preoccupazioni per quanto riguarda possibili futuri impatti su specifiche funzioni di sede, sulle quali la discussione è ancora aperta, mentre i birrifici sembrano non essere interessati in alcun modo dalla riorganizzazione mondiale del gruppo", commentano Fai, Flai e Uila, che ieri, durante un incontro sindacale già programmato in precedenza, hanno chiesto all’azienda "di intensificare il confronto al fine di avere informazioni tempestive ed efficaci sull’evoluzione della situazione occupazionale in Italia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Heineken, la situazione degli esuberi del personale in ItaliaHeineken ha annunciato un piano di esuberi che riguarda la sua sede globale, ma al momento non ci sono effetti sulla forza lavoro in Italia. Heineken, seimila esuberi. Scatta l’allarme a Sesto: "Pronti a mobilitarci". Audizione al PirelloneA Sesto San Giovanni scoppia il caos per i licenziamenti annunciati da Heineken. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Heineken, la situazione degli esuberi del personale in Italia; Sindacati, in Heineken-Italia al momento nessun esubero; Esuberi Heineken. I sindacati: vigiliamo; Heineken non prevede nessun esubero in Italia. Sindacati: serve intensificare le relazioni industriali. Esuberi Heineken. I sindacati: vigiliamoIn Italia, al momento, non sono previsti impatti occupazionali rispetto al piano di 6mila esuberi, annunciato a livello ... ilgiorno.it Heineken Italia: nessun esubero nei birrifici, incertezza sulle funzioni di sedeHeineken assicura che in Italia i birrifici non subiranno riduzioni di personale legate al piano globale di esuberi. Preoccupazioni restano per alcune funzioni di sede, ancora oggetto di confronto sin ... italiaatavola.net Heineken ha comunicato, durante l'incontro informativo con le rappresentanze sindacali odierno, che in Italia al momento non sono previsti impatti occupazionali in relazione al piano di esuberi annunciato a livello globale dalla società lo scorso 11 ... x.com Heineken annuncia 5-6 mila esuberi in due anni per aumentare la produttività. Nel 2025 volumi -1,2% ma utile operativo a 4,38 miliardi. Outlook 2026 prudente, titolo +4% in Borsa - facebook.com facebook