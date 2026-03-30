KitKat | Nestlé annuncia il ritrovamento delle 413mila barrette di cioccolato rubate tra Italia e Polonia

Nestlé ha annunciato di aver recuperato circa 12mila tonnellate di cioccolato, pari a 413mila barrette di KitKat, rubate durante un trasporto tra uno stabilimento in Italia centrale e la Polonia. L'azienda ha precisato che le barrette sono state ritrovate e restituite, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica del recupero o sui responsabili.