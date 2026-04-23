Nessun maxischermo per Foggia-Salernitana

Per la partita tra Foggia e Salernitana, non sarà allestito nessun maxischermo pubblico in città. La decisione è stata comunicata dall’Amministrazione Comunale di Foggia tramite una nota ufficiale. La scelta riguarda l’assenza di dispositivi di grandi dimensioni per la visione collettiva dell’incontro. La gara si svolgerà secondo il programma stabilito senza la presenza di aree dedicate alla trasmissione pubblica.

———— Una nota dell’Amministrazione Comunale di Foggia. Abbiamo ricevuto nei giorni scorsi, da parte di alcuni dirigenti provinciali e cittadini di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, una richiesta di installazione di uno o più maxischermi in città per assistere collettivamente domenica prossima 26 aprile alla partita di calcio Foggia-Salernitana, che. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Nessun maxischermo per Foggia-Salernitana Mitico live Seiem - SALERNITANA FOGGIA Notizie correlate Salernitana in pieno caos. Lite Raffaele-Faggiano e ancora nessun provvedimentoTempo di lettura: 3 minutiRidurre l’analisi del pareggio di Cava all’occasione del gol subito allo scadere e alla palese irregolarità commessa ai... Casertana-Salernitana 1-0 pagelle: la Salernitana affonda al Pinto, Cosmi non scuote i granataLa Salernitana cade malamente al Pinto contro la Casertana, perdendo 1-0 e scivolando al quarto posto, sorpassata dal Cosenza. Panoramica sull’argomento Si parla di: Foggia-Salernitana, la richiesta: Installazione di maxi-schermi in piazza. Foggia senza pubblico allo stadio. Chiesta l'istallazione di maxischermi in cittàDopo gli incidenti avvenuti nello scorso weekend in occasione della gara sul campo del Monopoli, il Giudice Sportivo di Serie C ha sanzionato il Foggia. tuttomercatoweb.com Foggia, contro la Salernitana out Romeo per squalifica. Nei granata Ferraris in diffidaStampa Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti del Foggia dopo i fatti accaduti nella gara di Monopoli. I rossoneri dovranno disputare quattro partite casalinghe a porte chiuse e pagare un’amm ... salernonotizie.it