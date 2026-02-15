salernitana in pieno caos lite raffaele faggiano e ancora nessun provvedimento

La Salernitana vive momenti di tensione dopo la lite tra l’allenatore Alfredo Raffaele e il direttore sportivo Walter Faggiano, causata dalla partita contro il Cava e dalla decisione dell’arbitro di non convalidare un gol regolare. La discussione interna si è accesa subito dopo il pareggio subito all’ultimo minuto, quando l’arbitro ha ignorato un fallo evidente su Molina. Finora, nessun provvedimento ufficiale ha messo fine alle tensioni tra i dirigenti e lo staff tecnico.

Tempo di lettura: 3 minuti Ridurre l'analisi del pareggio di Cava all'occasione del gol subito allo scadere e alla palese irregolarità commessa ai danni di Molina – colpevolmente ignorata dall'arbitro – rischia di spostare l'attenzione sulla gravità della situazione in casa Salernitana. Il pareggio maturato nel derby con la Cavese è la punta dell'iceberg di una crisi di gioco e risultati nella quale la squadra granata si sta avvitando ormai da mesi. E Raffaele, nel dopo partita, ha ancora una volta – e in maniera preoccupante – ignorato i segnali di un piano inclinato sul quale la sua squadra sta scivolando senza soluzione di continuità.

Faggiano e Raffaele si sono scontrati duramente dopo la partita con la Cavese, che si è conclusa con un pareggio che ha infiammato lo spogliatoio della Salernitana.

Dopo la sconfitta di Siracusa, la Salernitana si trova di fronte a una riflessione sulla propria conduzione tecnica.

