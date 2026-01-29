NerdPool incontra Jason Howard

Questa mattina NerdPool ha incontrato il disegnatore di fama internazionale Jason Howard. Howard, noto per aver lavorato con autori come Robert Kirkman e Warren Ellis, ha parlato delle sue esperienze e dei progetti futuri. L’artista si è mostrato disponibile e appassionato, spiegando come affronta ogni nuovo lavoro e le sfide del settore. La giornata si è conclusa con una sessione di autografi e foto con i fan.

Disegnatore di fama internazionale, Jason Howard ha collaborato con diversi scrittori importanti come Robert Kirkman ( The Astounding Wolf-Man, Super Dinosaur ) e Warren Ellis ( Trees, Cemetery Beach ). Nel 2020 è uscita la sua prima miniserie da autore unico, Big Girls, e di recente sta lavorando sulle serie dell’ Energon Universe, sia negli interni che su diverse cover. Abbiamo avuto l’occasione di intervistarlo durante la scorsa Lucca Comics & Games, dove saldaPress ha presentato anche una sua variant dedicata a Battle Beast, e vi invitiamo a scoprire cosa ci ha raccontato sulla sua carriera e sugli ultimi progetti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - NerdPool incontra Jason Howard Approfondimenti su Jason Howard Intervista a Jason Howard “Ogni sequenza che disegno mi deve emozionare” NerdPool incontra deet Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tre ore di materiali inediti di archivio insieme alla voci di Gary, Mark, Howard, Robbie e Jason - facebook.com facebook Tre ore di materiali inediti di archivio insieme alla voci di Gary, Mark, Howard, Robbie e Jason x.com

