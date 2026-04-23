Neoplasia del pancreas al Gemelli arriva la colla radioattiva che punta al cuore del tumore

Al policlinico Gemelli è stata avviata una sperimentazione che utilizza una sostanza radioattiva simile a una colla per trattare il tumore al pancreas. Questa tecnica mira a raggiungere il centro del tumore senza ricorrere a interventi chirurgici invasivi. La procedura rappresenta un tentativo di migliorare le opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da questa forma di cancro. La sperimentazione coinvolge un gruppo di pazienti che si sottopongono a questa nuova metodologia.

Una “colla radioattiva” che arriva al cuore del tumore al pancreas senza fare tagli. È l’innovativa sperimentazione a cui ha preso parte il policlinico Gemelli, con l’obiettivo di mettere in campo nuove strategie e trattamenti per migliorare la prognosi dei pazienti con cancro al pancreas.Una.🔗 Leggi su Romatoday.it

Tumore al pancreas, ecco il nuovo farmaco approvato dall'Aifa (ma solo per alcuni pazienti)

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