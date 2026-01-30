Tumore al pancreas eliminato completamente nei test di laboratorio | la svolta epocale che arriva dalla Spagna

Una scoperta importante arriva dalla Spagna. I ricercatori del Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro hanno testato un nuovo metodo su modelli di laboratorio e sono riusciti a eliminare completamente le cellule di un tumore molto aggressivo, quello al pancreas. I risultati fanno sperare in un grande passo avanti nella lotta contro questa malattia.

Una possibile svolta nella lotta contro il tumore al pancreas arriva dalla Spagna. Il Centro nazionale spagnolo per la ricerca sul cancro (Cnio) ha presentato i risultati di uno studio condotto su modelli sperimentali che mostra l’eliminazione completa delle cellule dell’adenocarcinoma duttale pancreatico, la forma più diffusa e aggressiva di tumore al pancreas. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Pnas, rappresentano un passo avanti significativo nella ricerca oncologica. Mariano Barbacid, direttore del gruppo di Oncologia sperimentale del Cnio, ha illustrato i risultati ottenuti insieme alla coautrice Carmen Guerra e ai primi autori dello studio Vasiliki Liaki e Sara Barrambana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

