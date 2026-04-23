Nelle ultime ore, l’attrice ha partecipato a diverse interviste legate al suo nuovo film, presentando un look curato e ricercato che si distingue per contrasti netti e dettagli di stile moderni. Durante gli incontri con la stampa, ha mantenuto un atteggiamento professionale e si è mostrata molto attenta all’immagine, scegliendo abiti che riflettono una cura particolare nel coordinamento e nelle scelte estetiche.

, costruito su contrasti netti e una continua rilettura del tailoring moderno. La giornata si è aperta negli studi del Today Show, dove l’attrice ha scelto un completo firmato Alaïa PE 2026: un set a coste composto da gonna con orlo svasato e top con collo halter. Poche ore dopo, Theron ha scelto un total white Bottega Veneta: pullover over semitrasparente, minigonna con frange e scarpe jazz con lacci, tra stratificazioni leggere e richiami alla danza. Ospite al The Tonight Show di Jimmy Fallon, l’attrice ha scelto Givenchy con blazer a fiocco e scollo profondo, bralette a vista e pantaloni parachute in pelle, costruendo un look tra rigore sartoriale e sensualità controllata.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nelle ultime ore, Charlize Theron ha trasformato il tour stampa del film Apex in un esercizio di stile coerente e sofisticato

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