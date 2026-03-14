Educazione alimentare due volte al mese Rimini introduce il menu vegetale nelle scuole

A partire dall’8 aprile, le scuole di Rimini adotteranno un nuovo menu vegetale due volte al mese, un progetto promosso dal Comune in collaborazione con Lav e elior e condiviso con l’Ausl Romagna. L’obiettivo è far conoscere agli studenti un modo diverso di scoprire il cibo, la natura e la sostenibilità attraverso l’introduzione di piatti a base vegetale.

“L’introduzione del menu vegetale – dichiara la vicesindaca Chiara Bellini – rappresenta un tassello importante nel lavoro che stiamo portando avanti per promuovere stili di vita sani, sostenibili e accessibili" Un nuovo modo di scoprire il cibo, la natura e la sostenibilità entra nelle scuole riminesi. Dall’8 aprile prende avvio il menu vegetale, il progetto promosso dal Comune di Rimini in collaborazione con Lav – Lega anti vivisezione ed elior - e in condivisione con l'Ausl Romagna - pensato per accompagnare i bambini alla scoperta del mondo green attraverso il gusto, la conoscenza e il gioco. La sperimentazione partirà mercoledì 8 aprile, con una presentazione della vicesindaca Bellini presso la scuola Flavia Casadei, e coinvolgerà tutte le scuole dell’infanzia e le scuole primarie statali del territorio comunale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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