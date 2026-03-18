Roccapiemonte il 25 marzo menù speciale nelle scuole con prodotti Libera Terra | No a tutte le mafie

Il 25 marzo 2026 nelle scuole di Roccapiemonte sarà servito un menù speciale preparato con prodotti “Libera Terra”, provenienti da terreni confiscati alle mafie. L’iniziativa coinvolge tutti i plessi scolastici del paese e si propone di trasmettere un messaggio di legalità e di lotta alle organizzazioni criminali attraverso un momento educativo. La giornata sarà dedicata alla sensibilizzazione degli studenti su questi temi.

Un’iniziativa dal forte valore educativo e simbolico nelle scuole di Roccapiemonte. Il prossimo 25 marzo 2026, in tutti i plessi scolastici cittadini, verrà proposto un menù speciale realizzato con prodotti “Libera Terra”, provenienti da terreni confiscati alle mafie. L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione legato alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ufficialmente celebrata il 21 marzo, ma posticipata nelle scuole per consentire la partecipazione degli alunni durante le attività didattiche. Un menù che educa alla legalità. I piatti serviti nelle mense scolastiche rappresenteranno non solo un momento di condivisione, ma anche un’occasione concreta per trasmettere valori di legalità, giustizia e impegno civile. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Roccapiemonte, il 25 marzo menù speciale nelle scuole con prodotti Libera Terra: “No a tutte le mafie” Articoli correlati Libera Terra nelle scuole di Monreale: al via il progetto “Conoscere per coltivare cambiamento”MONREALE – Ha preso il via il progetto scolastico “Conoscere per coltivare cambiamento”, promosso dalla Cooperativa Placido Rizzotto – Libera Terra. Leggi anche: Giornata in ricordo delle vittime delle mafie, il 21 marzo evento per le scuole. Materiali di studio