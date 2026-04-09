U n nuovo poliziotto si aggira per i corridoi di mamma Rai. Stasera sbarca su Rai 1 alle 21.30 Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv di Renato De Maria con Claudio Bisio, nei panni di Vasco Benassi (in omaggio al Blasco). Un commissario che, da Bologna, viene trasferito in un paesino tra le montagne, Muntagò, il luogo dove il commissario è cresciuto e dove si aggirano i fantasmi del passato. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › “Quella notte” è la serie tv da vedere secondo Aldo Grasso Qui Vasco, insieme alla giovane poliziotta Amaranta e al fidato Fosco, indaga su vari casi di omicidio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella nuova serie "Uno sbirro in Appennino", un commissario 60enne viene trasferito nel paese d'origine

Uno Sbirro in Appennino: dove è stata girata la nuova serie Rai con Claudio BisioLa nuova serie Rai Uno Sbirro in Appennino segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo che mescola ironia, mistero e un forte legame con le radici.

Uno sbirro in Appennino: quando va in onda la nuova serie Rai con Claudio Bisio, trama e castLa nuova stagione televisiva di Rai1 accoglie Uno sbirro in Appennino, la fiction che segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo drammatico,...

Temi più discussi: Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio; Claudio Bisio affronta un passato che non perdona, tra segreti e silenzi: scoppia il caso su RaiPlay; Claudio Bisio: Divento uno sbirro che un po’ mi assomiglia.

Uno Sbirro in Appennino: dove è stata girata la nuova serie Rai con Claudio BisioLa nuova serie Rai Uno Sbirro in Appennino segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo che mescola ironia, mistero e un forte legame con le radici. La ... ilsipontino.net

Uno sbirro in Appennino: una nuova serie a base di montagna, crime e comicitàSu Rai 1 la fiction con Claudio Bisio Uno sbirro in Appennino, poliziesco atipico ambientato in Emilia-Romagna. montagna.tv

Parco... - Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano - facebook.com facebook

Benvenuti a Muntagò: al via "Uno sbirro in Appennino" x.com