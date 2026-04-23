Il 25 aprile del 2004, durante una puntata di Domenica In, gli italiani assistono a un episodio particolare quando compare inaspettatamente Donato Bilancia, noto come il killer. La presenza del personaggio suscita curiosità e attenzione tra i telespettatori, offrendo uno sguardo sulla sua figura pubblica e sulle sue parole. La trasmissione si trasforma così in un'occasione per approfondire un caso che aveva molto contribuito a tenere alta l'attenzione sui media.

Donato Bilancia, il giocatore - Seconda parte Il 25 aprile del 2004 gli italiani che accendono la televisione si trovano davanti un personaggio insolito per Domenica In. È Donato Bilancia, 17 omicidi. Paolo Bonolis fa entrare nelle case degli italiani il più spietato ed enigmatico serial killer della storia recente, scatenando feroci polemiche. L'intervista di un'ora dal carcere di Padova oggi è introvabile ma nella seconda parte di «Donato Bilancia, il giocatore» vi raccontiamo cosa ha detto il «mostro dei treni» ostentando lo stesso atteggiamento da showman tenuto davanti a investigatori, magistrati e psichiatri. Perché ha ucciso? Cosa c'è sotto la scia di sangue lasciata in sei mesi tra Liguria e Piemonte? Il giocatore bluffa ancora, con tutti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nella mente del killer Donato Bilancia: lo show davanti a milioni di italiani | Podcast

Notizie correlate

Leggi anche: Razza Dominante - G.S. serial killer, nella mente di Stevanin - Prima parte | Podcast ep. 3

Leggi anche: Vi porto nel nuovo museo dei serial killer, da Donato Bilancia ai mostri degli Usa: video e foto

Una raccolta di contenuti

Viaggio nella mente di Bilancia, aperto il Museo dei Serial killerGenova – Donato Bilancia, in camicia e cravatta, è seduto al tavolino di una bisca, carte da gioco sul tavolo e pistola in mano. Jeffrey Dahmer invece è ritratto in camera, con tanto di televisione ... ilsecoloxix.it

Donato Bilancia, chi era: da ladro a serial killer/ Il disturbo di personalità e la rabbia contro le donneChi era Donato Bilancia, il profilo psicologico del killer più spietato di Italia e di come è passato dai furti ai brutali omicidi sui treni Donato Bilancia, il serial killer che terrorizzò l’Italia ... ilsussidiario.net