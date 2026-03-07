Vi porto nel nuovo museo dei serial killer da Donato Bilancia ai mostri degli Usa | video e foto

A Genova apre il nuovo Serial Killer Museum, previsto per il 7 marzo 2026, nel centro della città. La mostra espone video e foto legate a casi di serial killer italiani e americani, tra cui Donato Bilancia e altri criminali noti. L’inaugurazione suscita interesse e discussioni tra i residenti e gli appassionati di cronaca nera. La struttura si propone come punto di riferimento per gli appassionati del genere.

Una nuova apertura a Genova, destinata a far discutere, ma anche a incuriosire. Stiamo parlando del Serial Killer Museum, pronto per l'inaugurazione di sabato 7 marzo 2026 nel cuore di Genova. Si tratta della terza sede in Italia dopo quelle di Firenze e Torino, capaci di riscuotere un grande. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Chi era Donato Bilancia, il serial killer che recitava i nomi delle vittime come una preghieraIl 17 dicembre 2020, a Padova, si spegneva a 69 anni Donato Bilancia, l’uomo che l’Italia ricorda, assieme al Mostro di Firenze, come uno dei serial... Charlize Theron sfida la natura e un serial killer nel nuovo film Netflix: primo sguardo all’action ApexEcco le prime immagini del nuovo lungometraggio con protagonista la star premio Oscar diretto da Baltasar Kormákur e in arrivo nel 2026.