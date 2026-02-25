Razza Dominante - GS serial killer nella mente di Stevanin - Prima parte | Podcast ep 3

Razza Dominate - Crimini e psiche. G.S. serial killer – Prima parte (episodio3) Incontri che sembrano fortuiti, traiettorie che si sfiorano per caso. Quando il destino incrocia la strada di un predatore come Gianfranco Stevanin può aprirsi un abisso. In questa puntata di «Razza Dominante - Crimini e psiche» trattiamo il caso di uno dei più spietati assassini seriali della cronaca italiana. Un cosiddetto «camaleonte sociale» che ha lasciato dietro di sé solo morte e dolore fino a quando non è stato fermato per un evento inaspettato. Torniamo al 1994, quando nelle campagne della Bassa tra Verona e Vicenza una giovane donna grazie al suo coraggio e alla sua disperazione riesce a fuggire dalla rete del ragno. Per merito della sua denuncia nel cascinale di famiglia di Stevanin, a Terrazzo, verrà trovato l'archivio dell'orrore: oltre 7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

