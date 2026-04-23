Keldon Johnson degli Spurs è stato premiato come sesto uomo dell'anno, diventando il secondo giocatore della squadra a ricevere un riconoscimento individuale dopo Wembanyama, difensore dell’anno. In passato, il premio era stato vinto da Ginobili nel 2008. La vittoria di Johnson si aggiunge alle recenti affermazioni della franchigia in ambito individuale, rafforzando il suo ruolo nel roster.

Keldon Johnson è il sesto uomo dell’anno nella Nba. L’ala 26enne dei San Antonio Spurs si aggiudica il riconoscimento di miglior giocatore della stagione in uscita dalla panchina. Diventa il primo Spur a riuscirci dai tempi di Manu Ginobili, votato per i nero e argento texani nel 2008. Succede a Payton Pritchard, la guardia dei Boston Celtics che ha conquistato il premio nella passata stagione. Johnson con 63 preferenze (come n.1) e 404 punti totali precede la guardia dei Miami Heat Jaime Jaquez (331 punti) e la guardia-ala dei Denver Nuggets Tim Hardaway Jr (45 punti). Si tratta del secondo giocatore di San Antonio a vincere un riconoscimento individuale stagionale dopo Victor Wembanayama, proclamato difensore dell’anno con l’unanimità dei consensi dei 100 giornalisti votanti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nel segno di Manu: Keldon Johnson degli Spurs eletto 6° uomo dell'anno

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