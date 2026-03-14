A Limosani e Decaro il sigillo dell’Università | inaugurano l’anno accademico nel segno della ‘visione’

Lunedì 24 marzo si terrà l’inaugurazione dell’anno accademico 20252026 dell’Università di Foggia nell’Aula Magna ‘V’. Alla cerimonia parteciperanno il rettore e il sindaco, che riceveranno il sigillo dell’istituzione. Il tema scelto per l’evento è la ‘visione’, e sarà al centro delle celebrazioni ufficiali. La giornata vedrà interventi e momenti di riflessione sul ruolo dell’università.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Si apre nel segno della ‘visione’ l’anno accademico 20252026 dell’Università di Foggia. È il tema centrale della cerimonia di inaugurazione, in programma il prossimo 24 marzo, nell’Aula Magna ‘V. Spada’, luogo simbolo della vita dell’Ateneo, in continuità con il percorso avviato lo scorso anno, in occasione delle celebrazioni del venticinquennale dedicate alla cura. Due gli ospiti d’onore, ai quali sarà conferito il sigillo dell’Università: Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia e già presidente della Commissione per... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati L’Università di Verona inaugura il 43° anno accademico tra ricerca, innovazione e visione strategicaIl 5 marzo al Polo Zanotto la cerimonia ufficiale con la lectio magistralis dell'ex ministra Maria Chiara Carrozza e la presentazione delle linee... Università del Sannio, inaugurazione dell’Anno AccademicoSarà dedicata ai diritti umani e alla dignità della persona la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Università degli Studi...