Victor Wembanyama è stato eletto difensore dell’anno Nba all’unanimità, diventando il primo nella storia a ricevere questo riconoscimento senza voti contrari. La decisione è stata comunicata lunedì sera, confermando il suo ruolo di leader difensivo nella lega statunitense. Questa vittoria rappresenta un risultato storico, considerando che mai prima d’ora un giocatore aveva ottenuto il premio con un consenso totale dei votanti.

Non c’era mai stato un vincitore unanime del premio di difensore dell’Anno Nba. Fino ad ora. Victor Wembanyama è stato annunciato lunedì sera come il miglior difensore della lega statunitense. Il centro dei San Antonio Spurs si era classificato secondo nella votazione per lo stesso premio quando era ancora rookie (stagione 2023-2024) e quest’anno è finalmente arrivata la vittoria. The 2025-26 @Kia NBA Defensive Player of the Year is. Victor Wembanyama! pic.twitter.comypmVzV7EeA — NBA (@NBA) April 20, 2026 Il fuoriclasse francese era il favorito anche la scorsa annata, fino a quando un problema di salute non ha posto fine prematuramente alla sua stagione, ma quest’anno non ha lasciato dubbi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Wembanyama difensore dell’anno Nba, eletto all’unanimità

Wemby would be surprised if he wasn’t unanimous DPOY

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