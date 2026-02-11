Carnevale all' ippodromo fra musica sfilata delle maschere giochi e colori

Il Carnevale trasforma l’ippodromo di Bologna in un grande luogo di festa. Durante il weekend, famiglie e bambini si sono riversati tra musica, sfilate di maschere, giochi e colori. L’atmosfera è stata vivace e piena di allegria, con tanti che hanno approfittato dell’occasione per divertirsi e scatenarsi. La giornata ha portato un sorriso a tutti, tra tanto movimento e creatività.

Il Carnevale è sinonimo di allegria, movimento e creatività. L’ippodromo di Bologna, in occasione del Carnevale, si trasforma in un grande spazio dedicato alle famiglie e ai bambini. Tra musica, giochi e colori, i piccoli partecipanti saranno protagonisti di un Carnevale speciale, a contatto con i magnifici cavalli, che colpiscono da sempre la fantasia dei più piccoli. Il programma di domenica 15 febbraio prevede l'immancabile "battesimo della sella" per i bimbi dai 3 ai 10 anni, il tour sul trenino per visitare in totale sicurezza le scuderie e un programma ricco di animazioni e divertimenti come i giochi di movimento: la Staffetta dei Colori e il Ruba la Maschera.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Carnevale Ippodromo Sfilata, musica e maschere. Carnevale per tutte le età La città si prepara a vivere un carnevale ricco di sfilate, musica e maschere. Incubo pioggia per il carnevale. Pronte le maschere d’autore. E la prima sfilata delle scuole Questa mattina a Santa Croce si teme un nuovo maltempo che potrebbe rovinare il Carnevale d’Autore. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. LA SETTIMANA DELLE MASCHERE ITALIANE di Angela Rosa Nigro Ultime notizie su Carnevale Ippodromo Argomenti discussi: Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 5 all’8 febbraio 2026; A Vinovo arriva il Carnevale, con sfilate, maschere e Strambicoli; Dalla colazione romantica al Grand Hotel all’aperitivo in teatro, fino alle proposte museali rivolte alle coppie. Le cose da fare a San Valentino e Carnevale; Valguarnera, presentato l’Eco Carnevale: 6 giorni di eventi tra tradizione e sostenibilità. CARNEVALE TRA I CAVALLI A BOLOGNA! Un pomeriggio di festa all’aria aperta che i bambini non dimenticheranno Ippodromo Arcoveggio Domenica 15 febbraio 15:00 – 17:30 ——— Info in agenda kids https://www.bolognabimbi.it/evento - facebook.com facebook

