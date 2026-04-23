Durante la Milano Design Week, le creazioni di Andrea Olivari attirano l’attenzione con installazioni che esplorano temi legati alla vulnerabilità e all’imperfezione umana. Le sue opere si concentrano su tre principi: seguire il cuore, usare il cervello e fidarsi dello stomaco. Questi elementi costituiscono la base delle sue installazioni, presentate in diverse location della città, in un contesto che valorizza il rapporto tra emozioni e ragione.

«S egui il tuo cuore, usa il tuo cervello, fidati del tuo stomaco». Tre imperativi, semplici solo in apparenza, che diventano la chiave di lettura delle installazioni di Andrea Olivari per la Milano Design Week. Con Blooming Imperfection – Relationships in Progress, l’artista mette in scena un racconto visivo che parla alle nuove generazioni senza filtri, intercettandone tensioni, desideri e contraddizioni. Olivari realizza delle sculture-installazioni per riscoprire la fragilità. Per dire che «Essere fragili è ok», che «Il tuo cervello fiorisce quando credi in te stesso». E per ricordare a tutti che dalle crepe di solito entra la luce e quindi può nascere un fiore.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel cuore della Milano Design Week , le installazioni di Andrea Olivari sono un inno alla vulnerabilità e all'imperfezione dell'essere umano

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