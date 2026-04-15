La Milano Design Week 2026 presenta anche quest'anno numerose installazioni di grandi marche del settore automobilistico, attirando l'attenzione di visitatori e addetti ai lavori. Oltre alle esposizioni dedicate all'arredamento, sono stati annunciati spazi dedicati ai veicoli innovativi e ai concept car, con eventi e presentazioni che si svolgeranno nel centro e nei quartieri della città. La manifestazione si conferma come un appuntamento multidisciplinare che coinvolge diversi settori.

Se pensate che la Design Week sia solo per gli appassionati di arredamento e interior design, preparatevi a ricredervi. Quest’anno, tra gli appuntamenti più sorprendenti del Fuorisalone spiccano quattro installazioni firmate da grandi brand dell’auto, ciascuna con la sua anima, tutte capaci di stupire. Škoda, quando l’elettrico diventa plastilina. Dal 21 al 26 aprile, nel suggestivo Palazzo del Senato di Via Senato 10, sede dell’Archivio di Stato di Milano, lo storico cortile si trasforma in un paesaggio sensoriale ispirato alla plastilina da modellare. Il titolo è “Ooooh, that’s EpiQ!” e già il nome dice tutto. Protagonista è la nuova Škoda...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Milano Design Week 2026, le installazioni dei grandi brand auto da non perdere

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Milano Design Week 2026: gli eventi da non perdere!; Le installazioni della Milano Design Week 2026; Alla Design Week 2026 la moda non è più ospite: è diventata il sistema; A di Alcova, N di Natura, U di Under18: il dizionario della Design Week tra appuntamenti e tendenze.

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