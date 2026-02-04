Ad Avellino si vive male? nel capoluogo irpino la presentazione del report sulla qualità della vita
Questa mattina ad Avellino è stata presentata una relazione sulla qualità della vita nel capoluogo irpino. Dopo che l’ultima classifica lo ha piazzato al 77° posto, sono stati raccolti i pareri dei cittadini attraverso un’indagine civica. I risultati mostrano un quadro di insoddisfazione e di problemi che ancora pesano sulla vita quotidiana.
A seguito dell’ultima classifica sulla qualità della vita che ha collocato Avellino al 77° posto, è stato realizzato un report basato su risposte raccolte tramite un’indagine civica rivolta a chi vive ad Avellino. Il documento restituisce una fotografia dei disagi percepiti quotidianamente - mobilità, lavoro, servizi e vivibilità - e segnala con chiarezza come la questione del collegamento ferroviario emerga con forza tra le priorità della cittadinanza. La presentazione pubblica del report è fissata per sabato 7 febbraio alle ore 10:00 ad Avellino Scalo: un momento di restituzione, ascolto e confronto collettivo per tradurre i dati in proposte operative.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
