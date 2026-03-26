Presentazione piano ' Sport per tutti' Regione Lazio Rocca | Investiamo per abbattere disuguaglianza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2026 "Sono un investimento perché danno possibilità ai nostri giovani, aiutano la promozione di un benessere fisico che migliora anche la risposta del nostro servizio sanitario. Purtroppo, spesso la sedentarietà provoca tantissime patologie, quindi invitare allo sport e al movimento è sempre un qualcosa di estremamente positivo. C'è tutta una parte valoriale legata allo sport, ma poi c'è una parte legata alla salute ed è fondamentale. Quindi, educare anche i più piccoli, fin da giovani, a fare attività e discipline sportive ha da un lato un valore estremamente importante sotto l'aspetto valoriale, ma anche sotto l'aspetto proprio del benessere", così il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca alla presentazione del piano "Sport per tutti". 🔗 Leggi su Open.online

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Presentazione piano 'Sport per tutti', Regione Lazio, Rocca: Investiamo per abbattere disuguaglianza

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