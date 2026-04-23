Nel 2027 a Crescenzago sarà inaugurato “Casa Lilt”, un nuovo centro dedicato alla prevenzione oncologica. Si tratta di un progetto che, secondo le fonti, diventerà il più grande polo di questo tipo in Italia. La struttura sarà realizzata a Milano, nel quartiere di Crescenzago, e rappresenta un investimento importante nel settore sanitario. L'apertura è prevista per il prossimo anno.

Milano, 23 aprile 2026 – Il più grande polo di prevenzione oncologica d’Italia sorgerà a Milano. A Crescenzago, per la precisione. L'ex Hammam di via Civitavecchia diventerà Casa Lilt, taglio del nastro previsto nella primavera 2027. Lo spiega all’Agi Marco Alloisio, chirurgo all'Humanitas di Rozzano e presidente di Lilt Milano Monza e Brianza, a margine del workshop organizzato a Palazzo Reale dal Comune di Milano, "Luoghi di tutti, valore per ciascuno" sulle politiche di valorizzazione del demanio comunale. Cosa ci sarà in Casa Lilt. A firmare il progetto è la Lega Italiana lotta contro i tumori, che l'anno scorso si è aggiudicata un immobile comunale in disuso messo a bando da Palazzo Marino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel 2027 aprirà a Crescenzago “Casa Lilt”: “Sarà il più grande polo di prevenzione oncologica d’Italia”

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