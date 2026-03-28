Prevenzione oncologica all’alberghiero Ferraioli di Napoli l’undicesima edizione di A Tavola con la Lilt

A Napoli, nell’istituto alberghiero Ferraioli, si è svolta l’undicesima edizione di “A Tavola con la Lilt”. L’evento ha coinvolto studenti e docenti in attività di educazione alimentare e prevenzione oncologica, con incontri e dimostrazioni pratiche. La manifestazione si è concentrata sulla promozione di corretti stili di vita attraverso una corretta alimentazione.

Non solo gusto, ma consapevolezza: a tavola si costruisce la salute. È da questo principio che prende forma “A tavola con la LILT – Un filo di prevenzione”, lo show cooking promosso dalla LILT Napoli, presieduta da Adolfo Gallipoli D’Errico, in collaborazione con l’istituto diretto dalla dirigente Rita Pagano, in occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica. Testimonial l ’olio extravergine d’oliva. Protagonisti gli studenti delle classi quinte degli indirizzi Enogastronomia, Sala e Accoglienza, impegnati in un percorso formativo tra laboratorio e didattica, culminato nella realizzazione di un menu ispirato alla dieta mediterranea, modello alimentare riconosciuto per il suo ruolo nella prevenzione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Due giorni di prevenzione oncologica all'Arca di Spoltore con la campagna Lilt "Non solo mimose – regala screening alla tua Donna"I volontari della Lilt – Lega italiana lotta contro i tumori – di Pescara saranno ospiti all’interno del SuperStore sabato 7 e domenica 8 marzo “Non... Lilt, al via la Settimana Nazionale per la Prevenzione OncologicaROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione è oggi la nostra arma più efficace per vincere il cancro e deve diventare un’abitudine quotidiana per tutti i... Aggiornamenti e notizie su Prevenzione oncologica all'alberghiero... Discussioni sull' argomento Napoli, show cooking e prevenzione oncologica con la Lilt all'Istituto alberghiero Ferraioli; NAPOLI.- Show Cooking e Prevenzione Oncologica con la LILT napoletana all'Istituto alberghiero Ferraioli; Maria Russo illumina la conviviale della Lilt; VG21News: La LILT rilancia la Dieta Mediterranea (Video). Napoli, show cooking e prevenzione oncologica con la Lilt all'Istituto alberghiero FerraioliTutto pronto all'istituto alberghiero A. Esposito Ferraioli di Napoli (via Gorizia, 2), dove venerdì 27 marzo, alle ore 12.00, si terrà l'evento A ... ilmattino.it #Napoli, dal diploma all’uniforme: l’Esercito incontra gli studenti del “Ferraioli”: #Napoli, 13 Marzo – Dalle cucine di un alberghiero a quelle dell’Esercito Italiano Le competenze che gli studenti dell’Istituto “Ferraioli” di Napoli acquisiscono tra fornelli, sala e ac - facebook.com facebook