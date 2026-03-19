Lilt al via la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha annunciato l'inizio della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, un evento che coinvolge tutta Italia. Durante questa settimana, vengono promosse iniziative e campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per favorire comportamenti preventivi. L'obiettivo è diffondere la consapevolezza sull'importanza di adottare pratiche sane come parte della routine quotidiana.

ROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione è oggi la nostra arma più efficace per vincere il cancro e deve diventare un’abitudine quotidiana per tutti i cittadini”. Lo ha ribadito il Presidente della LILT Nazionale, Francesco Schittulli, durante la conferenza stampa di presentazione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO), promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e ospitata oggi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati. Istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e giunta quest’anno alla sua 25^ edizione, la SNPO rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama della prevenzione in Italia, con l’obiettivo di diffondere l’importanza dei corretti stili di vita e sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Durante la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, anche in Valle d'Aosta, dal 23 al 30 marzo, sarà possibile effettuare, previa prenotazione, visite preventive di controllo gratuite - visite senologiche, dermatologiche ed ecografie - agli iscritti, acco - facebook.com facebook

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