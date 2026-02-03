Lavoratori in nero e poca sicurezza | chiusi diversi bar e ristoranti con multe per oltre 80mila euro

I carabinieri del nucleo tutela del lavoro nel Vco hanno chiuso sei bar e ristoranti su nove controllati. Le verifiche hanno scoperto lavoro in nero e scarsa sicurezza, portando a sanzioni per oltre 82mila euro. Diversi locali sono stati chiusi per gravi irregolarità, e sette persone sono state denunciate. I controlli continuano, mirando a contrastare le illegalità nel settore.

Continuano i controlli dei carabinieri del nucleo tutela del lavoro nel Vco.Su 9 attività controllate nelle scorse settimane ben 6 sono state chiuse per gravi irregolarità, mentre 7 persone sono state denunciate e sono state erogate multe per oltre 82mila euro. Ben 21 dipendenti su 53 controllati.🔗 Leggi su Novaratoday.it

