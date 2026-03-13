Al tavolo dedicato alla gestione dell’erosione costiera, un balneare ha ammesso di aver causato danni nel suo lido, svelando che ha sbancato le dune. La questione riguarda le azioni di un operatore che, con interventi diretti, avrebbe favorito il fenomeno di erosione lungo il tratto di spiaggia. La discussione si concentra sui danni provocati e sulle responsabilità relative alle attività balneari.

“Al tavolo anti erosione il balneare che ha sbancato le dune e ha provocato l’erosione”: l’ accusa politica (tutta da dimostrare) arriva dal Salento dopo il crollo dell’ arco naturale accaduto il 14 febbraio a Sant’Andrea di Melendugno; un avvenimento che ha acceso l’attenzione sul fenomeno dell’erosione costiera e anche sugli interventi umani che la accelerano. “Anche se si tratta di fenomeni naturali inesorabili e irreversibili, siamo chiamati a dare risposte alle comunità interessate direttamente su situazioni serie e delicate, che hanno a che fare con l’ambiente, il patrimonio pubblico e la sicurezza” spiega il presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, che ha insediato una cabina di regia territoriale per programmare gli interventi e i relativi finanziamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Al tavolo anti erosione il balneare che l’ha causata nel suo lido, sbancando le dune”

Articoli correlati

Leggi anche: Erosione a San Leone, Mareamico: "Il mare sta inghiottendo anche le dune"

Leggi anche: Litorale, l'allarme: tra erosione e stabilimenti balneari le dune sono scomparse

Una selezione di notizie su tavolo anti

Discussioni sull' argomento Torvajanica come Ostia, il mare si mangia la spiaggia: stanziati i fondi per l'emergenza; EROSIONE COSTIERA, LA GIUNTA DI LATINA APPROVA LE LINEE GUIDA; Erosione costiera e ripascimento, vertice in Camera di Commercio. Della Valle, non possiamo più attendere, interventi subito sulla costa. Roberto Giordano Anguilla, presto i fondi Cis per le marine leccesi.

Bocciato il Masterplan anti erosione. La Regione rimanda tutto alla ViaNiente da fare per il Masterplan contro l’erosione dal Frigido al Lavello presentato al tavolo della Regione dal Comune di Massa: il documento, complesso e articolato, che prevede interventi per ... lanazione.it

Tavolo sull'Iran, l’offerta della premier divide il Campo largo. Conte sbarra la strada. E Schlein: sentiamoci Il governo garantirà aggiornamenti «per le vie brevi» «Elly», «Giorgia...». Di tutte le telefonate che ieri ha fatto la premier questa era la più importante. - facebook.com facebook