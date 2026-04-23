Secondo i sondaggi più recenti, le intenzioni di voto mostrano una parità tra il centrodestra e il cosiddetto 'campo largo'. La Supermedia di oggi rappresenta la prima rilevazione da gennaio a questa parte che può essere considerata stabile, dopo il referendum costituzionale. I dati indicano una situazione di equilibrio tra le forze politiche principali, con percentuali molto vicine tra loro.

AGI - La Supermedia di oggi è la prima che si potrebbe definire 'di assestamento' tra quelle successive al referendum costituzionale. L'analisi degli scostamenti parla, infatti, di una stabilizzazione rispetto ai valori visti la scorsa settimana, e di una conferma di alcuni trend già individuati: lo stabilizzarsi di FdI intorno al 28% (stesso dato delle Europee); il lieve calo di Forza Italia; la piccola crescita della Lega; la conferma di Futuro Nazionale, ormai stabilmente sopra il 3%. La sfida tra centrodestra e 'campo largo' si mantiene su un livello di sostanziale parità, in attesa che si dipani la questione del candidato premier dell'opposizione.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nei sondaggi è testa a testa tra il centrodestra e il 'campo largo'

SONDAGGIO SWG TGLA7 MENTANA: TESTA A TESTA SHOCK! CENTRODESTRA VS CAMPO LARGO (DATI 14 APRILE)!

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