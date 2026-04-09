Israele-Libano Meloni | Bene i negoziati serve un immediato cessate il fuoco Lunedì Tajani a Beirut

Il presidente del Consiglio italiano ha espresso soddisfazione per l’avvio di negoziati diretti tra Israele e Libano, annunciato dal Primo Ministro israeliano. Ha inoltre sottolineato l’importanza di un immediato cessate il fuoco. Lunedì, il ministro degli Esteri sarà a Beirut per incontri ufficiali. La notizia delle trattative è stata comunicata nelle ultime ore e riguarda le relazioni tra i due Paesi.

«Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accoglie con soddisfazione e sostiene con forza la notizia dell’avvio di negoziati diretti tra Israele e Libano, annunciato oggi dal Primo Ministro Netanyahu». A renderlo noto è Palazzo Chigi, mentre il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha reso noto che lunedì sarà in missione a Beirut «per dare un segnale di vicinanza» al Libano. Meloni: «L’Italia sostiene i negoziati tra Israele e Libano». «Il governo italiano, che – ricorda ancora il comunicato di Palazzo Chigi – ha già condannato la decisione irresponsabile di Hezbollah di trascinare il Libano in questo conflitto, da tempo sostiene attivamente l’avvio di negoziati diretti tra le due Nazioni, nella convinzione che essi costituiscano l’unica strada per porre fine in modo duraturo alle ostilità tra Libano e Israele ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Israele-Libano, Meloni: «Bene i negoziati, serve un immediato cessate il fuoco». Lunedì Tajani a Beirut Libano, Netanyahu se ne frega del cessate il fuoco: “Più grande attacco mai condotto su Beirut”Neanche il cessate il fuoco di due settimane in Iran è sufficiente per placare Benjamin Netanyahu. Trump pressa Israele sugli attacchi in Libano. Netanyahu: "Presto negoziati diretti con Beirut"Israele fa un passo di lato : di fronte agli appelli arrivati da più parti, Donald Trump in primis, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato... Temi più discussi: Libano, Meloni: 'Irresponsabile colpire convoglio italiano Unifil, Israele si fermi'; Medio Oriente: appello da 10 leader europei, bene la tregua, ora pace duratura. Aprire Hormuz. Stop a Israele in Libano; Trump, 'i raid di Israele sul Libano scaramucce, va tutto bene'; Tregua in Iran. Israele bombarda il Libano. Meloni: bene avvio negoziati Israele-Libano, subito cessate fuocoRoma, 9 apr. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, 'accoglie con soddisfazione e sostiene con forza la notizia dell'avvio ... notizie.tiscali.it Libano: Meloni, soddisfazione avvio negoziati diretti con Israele, serve cessate fuoco(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accoglie con soddisfazione e sostiene con forza la notizia ... ilsole24ore.com Trump pressa Israele sugli attacchi in Libano. L'Iran: "I negoziati non hanno senso dopo la violazione della tregua" https://gazzettadelsud.it/p=2194868 - facebook.com facebook Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #9aprile #Libano #Beirut #Israele #StatiUniti #TelAviv #Meloni #Teheran #Hormuz #Borse #Carburanti #Ucraina #Putin #Zelensky #Russia #PapaLeoneXIV #Petacciato #Frana x.com