Giacometti | Vergara mi ha sorpreso è cresciuto molto fisicamente

Pasquale Giacometti di DAZN ha commentato a Radio Napoli Centrale che Vergara lo ha sorpreso, perché è diventato molto più robusto fisicamente. Giacometti ha osservato che il difensore ha migliorato la sua presenza in campo, dimostrando una crescita evidente rispetto alla scorsa stagione. Durante la trasmissione Un Calcio alla Radio, ha sottolineato come questa evoluzione possa influenzare le prossime partite del Napoli.

A Radio Napoli Centrale, durante la trasmissione Un Calcio alla Radio, ha preso la parola Pasquale Giacometti, rappresentante di DAZN, per analizzare la situazione attuale del Napoli. Giacometti ha commentato l'andamento della squadra, evidenziando i diversi problemi che affliggono i partenopei. "Se analizziamo le performance individuali, ci rendiamo conto che molti dei gol subiti sono frutto di errori dei singoli", ha affermato. Questo invito a riflettere sul contributo individuale aiuta a comprendere come il rendimento di ogni calciatore incida sull'intera strategia di gioco della squadra.