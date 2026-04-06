Un uomo di 40 anni, di nazionalità marocchina, è stato fermato dai carabinieri dopo un inseguimento a tutta velocità attraverso vari centri della provincia di Bergamo. Durante la fuga, ha raggiunto i 140 kmh con un’auto ribaltata, prima di essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L’incidente ha provocato una corsa per le strade della zona, con la polizia che ha inseguito il veicolo fino al fermo.

Un uomo di 40 anni, di nazionalità marocchina, è stato catturato dai carabinieri dopo un inseguimento ad alta velocità che ha attraversato diversi centri della provincia di Bergamo, concludendosi con il suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è iniziato venerdì pomeriggio a Gorle, dove una pattuglia in servizio di routine ha intercettato una Volkswagen Taigo. Due individui a bordo sono apparsi sospetti agli agenti; al momento dell’alt, uno dei due è fuggito a piedi tra i campi, riuscendo a scomparire. Il conducente, invece, ha scelto la fuga motorizzata, dando inizio a una corsa spericolata. Per evitare la cattura, l’uomo ha raggiunto velocità di circa 140 chilometri all’ora, ignorando semafori rossi e imboccando strade in contromano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga a 140 km/h e auto ribaltata: folle corsa nella Bergamasca

Auto fuori strada a Trani, un morto e due feriti | In un video prima dello schianto la folle corsa a 140 km/hÈ di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 febbraio a Trani, in via Barletta.

Un folle in bici si getta nella corsa, blocca la fuga e sorride alle telecamere: caos a MarsigliaMomento surreale durante il Gran Premio di Marsiglia a soli 5 km dal traguardo e con i corridori lanciati in fuga.

Temi più discussi: Sorpassi azzardati, svolte improvvise, semafori bruciati: a tutta velocità in fuga dai carabinieri. La corsa finisce con l'auto ribaltata - Video; Bergamo, non si ferma all'alt dei carabinieri: l'inseguimento a folle velocità e l'arresto; Non si ferma all'alt e scappa: la folle fuga a 140 all'ora tra semafori rossi e contromano; Scappa a 140 km/h dai carabinieri e poi si ribalta con l'auto, 39enne arrestato: il video dell'inseguimento.

Scappa a 140 km/h: 39enne clandestino e senza patente non si ferma all'alt, arrestato dopo inseguimentoPer l'uomo è scattato l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il giudice ha anche rilasciato il nulla osta all’espulsione ... ilgiornale.it

Scappa a 140 km/h dai carabinieri e poi si ribalta con l’auto, 39enne arrestato: il video dell’inseguimentoUn 39enne è stato arrestato dopo un inseguimento di 15 km nella provincia di Bergamo. Partito da Gorle, l’uomo si è ribaltato con l’auto a Fiobbio di Albino. fanpage.it

Senza patente, in fuga dai carabinieri a tutta velocità per le strade della bergamasca: un inseguimento in piena regola. Sorpassi azzardati, svolte improvvise, semafori bruciati e alla fine il conducente ha perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata, e ha provat facebook

Le 36 ore del colonnello pilota in fuga dagli iraniani: la pistola, il nascondiglio in una fessura tra le montagne (e un messaggio criptato) x.com