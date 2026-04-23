Nba Shai umilia Brooks e gli fa il dito medio | tensione tra canadesi

Durante le partite di playoff Nba tra il 22 e il 23 aprile, si è verificato un episodio tra due giocatori, con uno dei quali ha rivolto un gesto offensivo all'avversario. Nelle stesse gare, i Detroit Pistons hanno pareggiato la serie contro gli Orlando Magic, mentre gli Oklahoma City Thunder hanno vinto contro i Phoenix Suns, portandosi sul punteggio di 2-0. Le partite hanno visto anche alcuni momenti di tensione tra i giocatori sul campo.

Playoff Nba, gli highlights delle due gare-2 della notte italiana tra il 22 e il 23 aprile: i Detroit Pistons superano gli Orlando Magic 98-83 e pareggiano la serie, gli Oklahoma City Thunder battono 120-107 i Phoenix Suns e vanno sul 2-0. Protagonista assoluto di quest'ultima sfida, il canadese Shai Gilgeous-Alexander con 37 punti, spesso marcato (e provocato) dal connazionale Dillon Brooks: dopo un gran canestro (minuto 0:58 del video), "Sga" ha sottolineato la giocata rivolgendo il dito medio all'avversario.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nba, Shai umilia Brooks e gli fa il dito medio: tensione tra canadesi Notizie correlate NBA, i Thunder staccano il pass playoff grazie a un super Shai. Ko gli Heat di FontecchioOklahoma City (Stati Uniti), 18 marzo 2026 – Gli Oklahoma City Thunder sono la prima squadra a staccare un pass per i playoff NBA 2025/2026. Fa il dito medio al nipote del boss della camorraVederlo sfrecciare a tutto gas, a bordo di una Porsche Carrera 4 di colore verde, lo aveva irritato e quando si è trovato a fianco, fermo al... Contenuti di approfondimento NBA, Shai Gilgeous Alexander segna contro Dillon Brooks e lo irride in campo. VIDEONella serata in cui ha ricevuto il trofeo di Clutch Player of the Year, non c’è stato bisogno degli effetti speciali nel finale di gara perché Shai Gilgeous-Alexander ha chiuso i conti molto prima. So ... sport.sky.it Playoff NBA, 37 punti per SGA in gara-2 contro PhoenixPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali , Privacy & Cookies , informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria , assistenza e contatti. Tutti i marchi ... sport.sky.it