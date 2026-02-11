Un uomo a bordo di una Porsche Carrera 4 verde ha provocato un incidente nel traffico. Quando ha visto il nipote di un boss della camorra, gli ha fatto il dito medio dal finestrino e gli ha puntato una pistola. L’automobilista, che sfrecciava a tutta velocità, si è fermato al semaforo e ha reagito così, senza esitazioni. La scena si è svolta in strada, sotto gli occhi di alcuni passanti. Si indaga sulle motivazioni di questa escalation di tensione.

Vederlo sfrecciare a tutto gas, a bordo di una Porsche Carrera 4 di colore verde, lo aveva irritato e quando si è trovato a fianco, fermo al semaforo, ha abbassato il finestrino rivolgendo il dito medio all’automobilista e puntandogli poi una pistola contro. Il gesto rischia ora di far finire a processo un peruviano di 32 anni, residente a Falconara, accusato di minacce aggravate e porto abusivo di armi. Il fatto risale al 21 ottobre del 2023, in piazza Rosselli, davanti alla stazione ferroviaria. Il 32enne non avrebbe saputo chi c’era al volante dell’auto di lusso e contro chi si era appena messo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fa il dito medio al nipote del boss della camorra

