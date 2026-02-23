NBA i risultati della notte 23 febbraio | vittorie casalinghe per Thunder e Warriors i Celtics battono a domicilio i Lakers

I risultati della notte in NBA evidenziano le vittorie casalinghe di Thunder e Warriors, mentre i Celtics conquistano una vittoria a Los Angeles. La lunga sessione di partite ha visto undici incontri tra domenica sera e le prime ore di oggi, lunedì 23 febbraio. Gli incontri si sono svolti in diverse città e hanno coinvolto molte squadre, con prestazioni incisive di alcuni giocatori chiave. La notte ha portato molte novità nel campionato statunitense.

Una lunga notte quella completata da poco in NBA con ben undici partite andate in scena tra la serata di ieri domenica 22 febbraio e le prime ore di oggi lunedì 23 febbraio: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Gli Oklahoma City Thunder (44-14) rispettano il fattore campo contro i Cleveland Cavaliers (36-22) per 121-113 con 20 punti e 10 assist di Cason Wallace e 17 punti con 15 rimbalzi di Chet Holmgren – 20 punti equamente divisi tra Donovan Mitchell e James Harden per i Cavaliers. Vincono in casa anche gli Atlanta Hawks (28-31) contro i Brooklyn Nets (15-41) per 115-104: 26 punti e 12 rimbalzi di Jalen Johnson e 17 punti di Nickeil Alexander-Walker per gli Hawks, con 18 punti di Michael Porter Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it

