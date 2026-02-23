NBA i risultati della notte 23 febbraio | vittorie casalinghe per Thunder e Warriors i Celtics battono a domicilio i Lakers

Da oasport.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I risultati della notte in NBA evidenziano le vittorie casalinghe di Thunder e Warriors, mentre i Celtics conquistano una vittoria a Los Angeles. La lunga sessione di partite ha visto undici incontri tra domenica sera e le prime ore di oggi, lunedì 23 febbraio. Gli incontri si sono svolti in diverse città e hanno coinvolto molte squadre, con prestazioni incisive di alcuni giocatori chiave. La notte ha portato molte novità nel campionato statunitense.
nba i risultati della notte 23 febbraio vittorie casalinghe per thunder e warriors i celtics battono a domicilio i lakers
© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (23 febbraio): vittorie casalinghe per Thunder e Warriors, i Celtics battono a domicilio i Lakers

Una lunga notte quella completata da poco in NBA con ben undici partite andate in scena tra la serata di ieri domenica 22 febbraio e le prime ore di oggi lunedì 23 febbraio: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Gli Oklahoma City Thunder (44-14) rispettano il fattore campo contro i Cleveland Cavaliers (36-22) per 121-113 con 20 punti e 10 assist di Cason Wallace e 17 punti con 15 rimbalzi di Chet Holmgren – 20 punti equamente divisi tra Donovan Mitchell e James Harden per i Cavaliers. Vincono in casa anche gli Atlanta Hawks (28-31) contro i Brooklyn Nets (15-41) per 115-104: 26 punti e 12 rimbalzi di Jalen Johnson e 17 punti di Nickeil Alexander-Walker per gli Hawks, con 18 punti di Michael Porter Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: NBA, i risultati della notte (8 dicembre): non si fermano i Thunder, successi esterni anche per Lakers e Warriors

Basket, i risultati della notte NBA (31 gennaio): non sbagliano Nuggets e Knicks. Vittorie anche per Lakers e CelticsLa notte porta nuove vittorie per i grandi nomi dell’NBA.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I Lakers battono i Clippers, Miami e Denver ok; NBA, i risultati della notte (13 febbraio): LeBron James, una tripla doppia per la storia. Cadono i Thunder; Doncic domina, ai Lakers il derby di Los Angeles. Cleveland vola con Harden; ?All Star Game: Lillard vince la gara del tiro da tre. Johnson re delle schiacciate.

nba i risultati dellaNBA, i risultati della notte (22 febbraio): rimonta Knicks al Garden, show di Victor WembanyamaSi sono disputati sei match dell’NBA tra ieri sera e questa notte e i riflettori sono puntati sulla clamorosa rimonta dei New York Knicks al Madison ... oasport.it

NBA 2025/26, tutti i risultati della notte del 22 febbraio! – VIDEOEcco tutti i risultati della notte di regular season NBA 2025/26. Rimonta Knicks, non sbagliano Pistons e Spurs. generationsport.it