NBA i risultati della notte 16 aprile | Philadelphia vince contro Orlando i Warriors battono in rimonta i Clippers

Nella notte NBA si sono disputate due partite di play-in, con i Philadelphia 76ers che hanno battuto gli Orlando Magic e i Golden State Warriors che hanno vinto in rimonta contro i Los Angeles Clippers. Questa fase serve a definire le ultime posizioni per i playoff, che inizieranno tra pochi giorni. Le partite hanno coinvolto squadre alla ricerca di un posto nella post-season, contribuendo a delineare il quadro finale della regular season.

Notte di play-in per la NBA, con due partite andate in scena per iniziare a determinare il tabellone dei playoff 2026 al via tra pochi giorni: andiamo a fare quindi un breve riepilogo di quanto accaduto negli States. Per la Eastern Conference i Philadelphia 76ers battono gli Orlando Magic per 109-97 e si qualificano come settima testa di serie, mentre i Magic se la vedranno contro i Charlotte Hornets per l’ottavo e ultimo posto disponibile nella post-season. I padroni di casa provano ad imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute (10-6), con Orlando che prende le misure e mette anche la freccia a metà quarto (18-20) prima di subire la contro-reazione di Philadelphia che rimane a +4 dopo 12’ (28-24).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (16 aprile): Philadelphia vince contro Orlando, i Warriors battono in rimonta i Clippers Notizie correlate Leggi anche: NBA 2026, i risultati della notte. Vince OKC, cade a sorpresa Detroit. Bene Orlando e i Clippers NBA, i risultati della notte (24 marzo): i Pistons superano i Lakers, non si ferma OKC. Vittorie anche per Clippers e WarriorsNella notte italiana si è concluso un altro turno della regular season NBA 2025-2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Golden State elimina i Clippers, Phila ai playoff; NBA, i risultati della notte (16 aprile): Philadelphia vince contro Orlando, i Warriors battono in rimonta i Clippers; Curry, Horford e Green: rimonta choc dei Warriors sui Clippers. Philly stende Orlando, è ai playoff; Classifica finale, quadro dei play-in e dei play-off: tonfo degli Orlando Magic nell'ultima nottata di regular-season. NBA, i risultati della notte (16 aprile): Philadelphia vince contro Orlando, i Warriors battono in rimonta i ClippersNotte di play-in per la NBA, con due partite andate in scena per iniziare a determinare il tabellone dei playoff 2026 al via tra pochi giorni: andiamo a fare quindi un breve riepilogo di quanto ... oasport.it Play-in NBA, risultati della notte: Golden State elimina i Clippers, Philadelphia avanzaLeggi su Sky Sport l'articolo Play-in NBA, risultati della notte: Golden State elimina i Clippers, Philadelphia avanza ... sport.sky.it Crêpes agli spinaci con salmone,Philadelphia e rucola..leggera e buonissima Ho usato 100 gr di spinaci crudi,180 gr d’acqua,1uovo, 150 gr di farina e un pizzico di sale. Ho frullato tutto e le ho cotte un paio di minuti per lato in una padella leggermente u - facebook.com facebook Junior Philadelphia Cup, esperienza formativa per l’Oratorio S. Ignazio a Torino x.com