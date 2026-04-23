Nautica aeronautica formazione e internazionalizzazione | le sfide del Cipnes Gallura

Il Cipnes Gallura si occupa di promuovere lo sviluppo nei settori della nautica e dell’aeronautica, lavorando anche sulla formazione e sull’internazionalizzazione delle imprese. La Regione collabora con l’organismo per sostenere le aziende locali in questi ambiti, che coinvolgono mercati internazionali e università dedicate alla formazione di alto livello. Le attività si concentrano su progetti e iniziative rivolte a rafforzare la competitività delle imprese.

La nautica, l’aeronautica, i mercati internazionali e università per la formazione di alto livello. Sfide che la Regione e il Cipnes, organismo per il sostegno e la valorizzazione delle imprese della Gallura, giocano nell’ambito di un processo di crescita per le imprese che guarda ai mercati internazionali. Una strategia illustrata nel corso di una iniziativa promossa a MIlano nel contesto della Design Week di Milano da Cipnes Gallura, UniOlbia, Università degli Studi di Cagliari e Regione Autonoma della Sardegna, dedicata al percorso di internazionalizzazione dell’industria nautica sarda e allo sviluppo delle competenze. Punto di partenza, il fatto che sulle sue coste del Nord Est in estate naviga la metà della flotta privata che passa nel Mediterraneo.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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