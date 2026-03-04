Fast News Platform aggiorna sul Medio Oriente | con Claudio Pasqua focus su Torino e sfide dell’internazionalizzazione

Oggi, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 19:00, la Fast News Platform, piattaforma all news del gruppo La Prima Pagina, fornirà un aggiornamento in tempo reale sugli sviluppi della guerra in Medio Oriente. Durante l’evento, Claudio Pasqua parlerà di Torino e delle sfide legate all’internazionalizzazione. L’appuntamento sarà trasmesso online e sarà accessibile a tutti gli utenti iscritti.

Oggi, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 19:00, la Fast News Platform, la piattaforma all news multinazionale e multilingue del gruppo editoriale La Prima Pagina, offrirà un nuovo aggiornamento in tempo reale sugli sviluppi della guerra in Medio Oriente. Tra gli ospiti previsti per la diretta ci sarà Claudio Pasqua, direttore di Torino Plus, che aiuterà il pubblico a comprendere come la città di Torino e l'Italia stiano vivendo e reagendo a questo contesto di conflitto. Durante la trasmissione, l'attenzione sarà rivolta non solo agli scenari geopolitici, ma anche alle sfide dell'internazionalizzazione e alle strategie per affrontarle con successo in un contesto così delicato come quello della guerra del Golfo.