Oniverse | 3,7 miliardi di euro di fatturato spinta dall’internazionalizzazione e diversificazione in retail e nautica

Oniverse ha raggiunto un fatturato di 3,7 miliardi di euro grazie all'espansione sui mercati esteri e alla diversificazione nei settori retail e nautica. L’azienda ha aperto nuove filiali in Asia e ha lanciato linee di prodotti innovativi nel settore nautico, attirando clienti da tutto il mondo.

Oniverse Supera i 3,7 Miliardi di Euro: Crescita Internazionale e Diversificazione al Centro della Strategia. Il gruppo Oniverse, che comprende marchi leader come Calzedonia e Intimissimi, ha concluso il 2025 con un fatturato di oltre 3,7 miliardi di euro, segnando un incremento del 4,8% rispetto all'anno precedente. La crescita, spinta soprattutto dai mercati internazionali, conferma la capacità dell'azienda di Sandro Veronesi di navigare con successo in un contesto economico globale in evoluzione e di diversificare le proprie attività ben oltre il settore della moda. Un Modello di Business in Evoluzione: Dalla Moda al Retail Enogastronomico e al Nautico. Il gruppo Oniverse chiude il 2025 in crescita del 4,8% a 3,7 miliardiNel 2025 il fatturato del Gruppo Oniverse ha raggiunto i 3,7 miliardi, con un aumento del +4,8% a cambi correnti (+5,1% a cambi costanti) rispetto ai 3,5 miliardi al 31 dicembre 2024. Il gruppo guidato da Sandro Veronesi, proprietario di marchi come Calzedonia, Intimissimi e Atelier Emé, chiude l'esercizio in crescita con 2,3 miliardi di euro generati all'estero e oltre 350 milioni di investimenti tra retail, logistica e innovazione.