’Natura a km zero’ Oggi a Scortichino agricoltori in piazza

Apre ufficialmente " La Natura a Km zero ", il primo appuntamento del giovedì mattina con il mercato degli agricoltori a Scortichino. La prima meta del nuovo format è l’inizio di un percorso. Si tratta di un progetto sperimentale che muoverà i suoi passi proprio da Scortichino, stabilendo un appuntamento fisso il da questa mattina in piazza 20 Maggio, con la presenza sul posto di un produttore agricolo del territorio, che proporrà ai clienti della frazione frutta e verdura sempre fresche. Lo spazio di vendita diretta al pubblico parte da qui, ma l’obiettivo è quello di estenderlo anche ad altre frazioni. "L’obiettivo è quello di potenziare l’offerta di servizi in tutte le frazioni, le quali necessitano di attenzioni anche dal punto di vista del commercio di vicinato – dice il sindaco Simone Saletti (foto) –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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