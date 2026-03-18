Safari ai laghi | 7 km di natura e microscopio

Un safari di 7 chilometri tra i laghi di Revine e Tarzo offre un’immersione nella natura, con tappe dedicate all’osservazione di ambienti e specie locali. L’itinerario si svolge in un’area conosciuta per la sua biodiversità, con punti di sosta attrezzati per approfondire la conoscenza degli ecosistemi acquatici e delle specie che vi abitano. L’esperienza si svolge nel rispetto dell’ambiente e senza interventi invasivi.

Un’esperienza naturalistica unica si prepara a svolgersi nel cuore del territorio veneto, precisamente presso i laghi di Revine e Tarzo. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Parco Archeologico didattico del Livelet, invita cittadini e visitatori a scoprire la flora e la fauna di questo ambiente umido spesso trascurato. Il ritrovo è fissato per le ore 14.45 presso il Parco Archeologico del Livelet, con una passeggiata che coprirà circa 7 chilometri senza dislivello significativo. L’itinerario prevede un percorso della durata di due ore e mezza, dedicato all’osservazione attenta delle specie vegetali e animali, incluse quelle rare che popolano queste zone palustri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Safari ai laghi: 7 km di natura e microscopio Articoli correlati Dove andare nel weekend vicino Roma: la nostra guida per una gita di primavera ai Castelli Romani, tra natura vulcanica, borghi storici, laghi e trattorie tipiche“Vale più un bicchiere de Frascati che tutta l’acqua der Tevere”, recita un proverbio romano. Safari nel Delta dell’Okavango: l’Eden africano tra natura e lussoIl Botswana si conferma una delle destinazioni più ambite per gli amanti della natura e dei safari di lusso, grazie al Delta dell’Okavango,...