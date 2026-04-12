Lorenzo Ghinelli la politica del Km 0 | Braccia e incentivi agli agricoltori In giunta? Non sono ancora pronto

Lorenzo Ghinelli ha dichiarato di non essere ancora pronto a un eventuale incarico in giunta, anche se gli venisse chiesto. Ha spiegato di essere un umile pragmatico e di non sentirsi in grado di assumere quel ruolo in questo momento. La sua posizione arriva mentre si discute di politiche legate al Km 0 e di incentivi agli agricoltori, temi di cui si occupa frequentemente.

di Francesco Ingardia Sarebbe pronto, se glielo chiedessero, a un eventuale incarico in giunta? "Da umile pragmatico dico di no. Non mi sento ancora pronto a svolgere un compito di governo diretto". Lorenzo Ghinelli all’arrivismo preferisce la gavetta. E il cursus honorum di chi vuol candidarsi in consiglio comunale curando le istanze del (suo) mondo agro-alimentare. Da dove nasce l’idea di scendere in politica portando avanti la tradizione di famiglia? "Dalla maturazione di un’idea. Sempre avuta la passione per la politica, già dalle superiori come rappresentante d’istituto. Ma il lavoro mi ha portato per dieci anni fuori città. Non potevo impegnarmi per la cosa pubblica come avrei voluto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lorenzo Ghinelli, la politica del Km 0: "Braccia e incentivi agli agricoltori. In giunta? Non sono ancora pronto" La Fials: "Ci sono 5 mila operatori dei pronto soccorso in attesa degli incentivi, la Regione emani subito le direttive"Cinquemila operatori sanitari in attesa di una indennità, una misura che dovrà riconoscere la “peculiare e gravosa attività svolta dai dirigenti... Bilancio giunta Ghinelli, Avs e Arezzo2020: "Narrazione distante da realtà vissuta dai cittadini"In una nota stampa congiunta Avs e Arezzo2020 replicano al bilancio di fine mandato presentato e commentato dalla giunta Ghinelli lo scorso venerdì 3...