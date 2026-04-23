Nascondevano 14 pannetti di hashish e una noccoliera in un deposito | due arresti

Due giovani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel Comune di Battipaglia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione in un deposito, gli agenti hanno trovato 14 pannetti di hashish e una noccoliera nascosti tra le merci. Entrambi i soggetti hanno precedenti penali e sono stati condotti in commissariato per le formalità di rito.

Due giovani, entrambi con precedenti, sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia perchè accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il blitzNel corso di alcuni controlli, gli agenti hanno notato i due aggirarsi con.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Due kg di hashish in una busta della spesa, due arresti per spaccio Frosinone, maxi deposito di hashish: arrestata una famigliaUn’operazione della Squadra mobile di Roma, sezione Antidroga, ha smantellato un importante deposito di stupefacenti a Patrica, nel territorio del...